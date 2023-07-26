المسنة البريطانية تكشف سبب انفصالها عن زوجها الشاب المصري

وطنا اليوم: كشفت المسنة البريطانية إيريس جونز (85 عاما) عن سبب انفصالها من الشاب المصري محمد.

في أحد اللقاءات، قال المسنة البريطانية إنها انفصلت عن زوجها الشاب المصري لأنها شعرت بالتعب من الاعتناء به، مضيفة: “كنت أطبخ وأنظف وأرتب”.

وكانت قصة انفصال البريطانية إيريس جونز (85 عاما) عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من تباين في ردود الفعل.

بعد قصة حب أصر الطرفان على إثبات وجودها رغم فارق العمر الكبير، قررت جونز الانفصال عن زوجها محمد (37 عامًا)، بعد زواج استمر لمدة عامين، بحسب صحيفة “ديلي ستار”.

وقالت إيريس: “لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد”.

وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال.