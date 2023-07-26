“جت” تؤكد إلتزامها في تسهيل استمرار فرح الأردنيين بمهرجان جرش

وطنا اليوم: أكدت شركة النقليات السياحية الاردنية مالك العلامة التجارية “جت” استمرار التزامها في تسهيل استمرار فرح الاردنيين بالوصول الامن والسريع وضمن مواعيد ومحطات ركوب ثابتة للراغبين بحضور مهرجان جرش والذي ينطلق مساء اليوم.

وتنطلق حافلات جت بشكل يومي باتجاه موقع الحفل من مكاتب الشركة في منطقة العبدلي والدوار السابع، في تمام الساعة السادسة مساء، وتعود بعد انتهاء الحفل. وتستمر “جت” بتعزيز التزامها بتقديم اسعار تذاكر تشجيعية تمثلت بمبلغ اربعة دنانير ثمنا للتذكرة على متن حافلاتها ذهابا وايابا، لتضمن مشاركة واسعة لمحبي الثقافة والفن، وتساهم في خطط انجاح الحفل بافضل وسائط النقل، والتي تمكن مستخدميها من تجنب الازدحام والبحث عن مواقف او فوات ساعات الدخول للحفل.

وتدعو الشركة الراغبين بالحجز ضروره شراء تذاكر الحافله بوقت كافي سواء من خلال مكاتب الشركه او من خلال تطبيق الهواتف الذكيه Jett app ، مع ضرورة التواجد قبل نصف ساعة من موعد الانطلاق تجنبا لاية اعاقات في الوصول على الموعد.