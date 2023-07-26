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الصفدي يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

26 يوليو 2023
الصفدي يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار المجلس اليوم الأربعاء وفداً من أبناء شهداء جنين، معبراً لهم عن الفخر الكبير بعظيم تضحياتهم وأهاليهم في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني.
وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي على جبهة الحق والثبات مدافعاً في مختلف المحافل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبقي صامداً في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
من جهته قال الدكتور رفعت الطويل الأمين العام المساعد في حزب الميثاق، إن الزيارة لمجلس الأمة ومختلف مؤسسات الدولة، تأتي عرفاناً وتقديراً من أبناء الشهداء لمواقف جلالة الملك وولي عهده الأمين تجاه الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب د.احمد الخلايلة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ورئيس اللجنة القانونية النيابية د.غازي الذنيبات، والنائب فراس القضاة والنائب عبيد ياسين


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