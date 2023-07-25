بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

مدير سياحة جرش: بلغ عدد الزوار في العام الجاري 275 ألف سائح

25 يوليو 2023
مدير سياحة جرش: بلغ عدد الزوار في العام الجاري 275 ألف سائح

وطنا اليوم: بلغ عدد زوار المواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي 275 ألف زائر بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

وقال “الخطاطبة” اليوم إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة من قبل زوار على الصعيد المحلي والخارجي مشيرا إلى أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على الارتقاء بالخدمات المقدمــة للزوار وعكس الصورة الحضارة للمدينة.

وأشار إلى أن عدد الزوار من خلال برنامج أردننا جنة وصل منذ بداية العام إلى نحو 4 آلاف زائر، لافتا إلى أن هذه الأعداد تبشر بموسم سياحي ممتاز لا سيما مع اقتراب مهرجان جرش الذي سيحظى بعدد زوار كبير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

جانبيك يكتب والعدوان ينقل

14:40

شخص يطلق النار على عمال مزرعة في الرمثا

14:25

تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات

14:20

ذوقان عبيدات وأربعة أيام في مدرسة!!

14:12

جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

14:07

حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

14:01

ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

13:56

إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق

13:54

بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله

13:12

الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

13:06

وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

12:49

5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات