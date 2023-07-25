مدير سياحة جرش: بلغ عدد الزوار في العام الجاري 275 ألف سائح

وطنا اليوم: بلغ عدد زوار المواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي 275 ألف زائر بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

وقال “الخطاطبة” اليوم إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة من قبل زوار على الصعيد المحلي والخارجي مشيرا إلى أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على الارتقاء بالخدمات المقدمــة للزوار وعكس الصورة الحضارة للمدينة.

وأشار إلى أن عدد الزوار من خلال برنامج أردننا جنة وصل منذ بداية العام إلى نحو 4 آلاف زائر، لافتا إلى أن هذه الأعداد تبشر بموسم سياحي ممتاز لا سيما مع اقتراب مهرجان جرش الذي سيحظى بعدد زوار كبير.