الكهرباء الوطنية توضح أسباب تراكم الديون على الشركة

وطنا اليوم:التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين مالك الكباريتي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية “نبكو” المهندس عمر الكردي وأعضاء المجلس.

وقال العين الكباريتي إن اللقاء يهدف لبحث ملف الطاقة الكهربائية، والإطلاع على أبرز التحديات التي تواجه الشركة، نظرًا لأهمية الطاقة الكهربائية وأثرها المباشر على المواطنين وعلى عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وثمن جهود الشركة الرامية لتحقيق أمن التزود بالطاقة الكهربائية بشكل مستدام، لافتًا إلى أهمية الإطلاع على أحدث الأرقام وآليات التخطيط في عملية إدارة الطاقة الكهربائية، لأهمية ملف الطاقة، الذي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني.

من جانبه، قال الكردي إن دور “نبكو” الرئيسي تمحور حول عملية تنظيم الطاقة الكهربائية والتخطيط لها، لافتًا إلى أن تراكم الديون على الشركة يعود لأسباب، أبرزها فروق الأسعار من ناحية البيع والشراء بين التوليد والتوزيع، وانقطاع الغاز المولد للكهرباء في الأعوام 2011-2015، والاعتماد على الديزل وزيت الوقود الثقيل ما أدى لرفع الكلف في حينها.

وأشار إلى أن الشركة تأثرت جراء تغير أسعار التعرفة، وتواجه تراكمات في تغطية الفروق، إذ تقوم بتسديد تكلفة التوليد وعدم تسديد الفروق من ناحية شركات التوزيع.

وحضر اللقاء، نائب رئيس مجلس إدارة “نبكو”، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، وأعضاء المجلس الإدارة الدكتور غسان اوميت، وعمر الطويل