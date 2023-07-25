عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:تعقد اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، اجتماع مغلق لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع تعديلاتها عليه بعد ان أجرت عدد من الحوارات حوله، وفقا لمصدر مطلع في الجنة.

وقال المصدر، إنّ جلسة مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحت قبة البرلمان الخميس.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قد استقبل، رئيس وأعضاء مجلس النقباء، الذين قدموا ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث أكد أعضاء مجلس النقباء تبنيهم لمطالب ومذكرات نقابتي الصحفيين والمحامين حيال مشروع القانون والتي تم تسليمها لرئيس اللجنة القانونية النيابية