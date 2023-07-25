35 سائقا من الأردن وفلسطين يشاركون في البطولة الأردنية للدفع الرباعي

وطنا اليوم: كشفت الأردنية لرياضة السيارات، عن مشاركة 35 سائقا من الأردن وفلسطين، في الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في متنزه غمدان – طريق المطار.

كما ستقام في نفس السباق الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، ويبلغ عدد المشاركين من فلسطين 10 سائقين، ويشارك في فئة المبتدئين 4 سائقين وفريق نسوي.

ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وسيتدرب المشاركون في السباق الخميس على المسار سيرا على الأقدام فقط، ويقام السباق بدعم من شركة زين الأردن.