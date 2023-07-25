الإمارات تتصدّر.. إليكم ترتيب أقوى جوازات السفر العربية

وطنا اليوم:تربع جواز السفر الإماراتي على قائمة أقوى جوازات السفر على المستوى العالمي والعربي منفردا بحصوله على 180 نقطة من التأشيرة الحرة بحسب آخر تحديثات مؤشر “باسبورت إندكس” العالمي.

ويعتمد تصنيف مؤشر “باسبورت إندكس” التابع لشركة “آرتون كابيتال للاستشارات المالية” على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقا، أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة أو الحصول عليها إلكترونيا.

ويحتل جواز السفر القطري مركز متقدما في قائمة المؤشر، حيث يحتل المركز 44 بدخول 116 دولة بدون تأشيرة مسبقه، يليه الجواز الكويتي في المركز الـ45 بدخول 110 دولة بدون تأشيرة، يليه جواز السفر البحريني في المركز 48 ويمكن حامله من دخول 101 دولة حول العالم.

ويأتي جواز سفر المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ51 بدخول 98 دولة، ثم الجواز العماني في المركز الـ52 الذي يمكن حامله من دخول 97 دولة من دون تأشيرة.

ويأتي في آخر التصنيف عربيا الجواز السوري، فيما يحتل المركز ما قبل الأخير عالميا بدخول 40 دولة بدون تأشيرة، يسبقه الجواز العراقي في المركز 96 بدخول 41 دولة، كما يحتل الجواز اليمني المركز الـ94 بمشاركة الجواز الباكستاني بدخول 46 دولة حول العالم.

وبحسب مؤشر “باسبورت إندكس” يتقاسم المركز الـ91 جوازا سفر كل من فلسطين وليبيا برصيد 52 دولة من دون تأشيرة مسبقة، بينما يأتي الجواز السوداني في المرتبة الـ89 بالمشاركة مع الجواز الإثيوبي، ويمكن لحاملهما من دخول 54 دولة، فيما يستقر الجواز الصومالي في المركز 95 بدخول 44 دولة، ويحتل جواز سفر لبنان المركز الـ86 بدخول 57 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما تقاسم جوازا سفر الأردن وموريتانيا نفس المرتبة الـ79 إذ يمكنان حاملهما من دخول 65 دولة بدون تأشيرة.

وتتوسط مجموعة أخرى من الدول العربية قائمة الأقوى عالميا في المؤشر العالمي، حيث يأتي الجواز التونسي في المركز 64 بدخول 80 دولة والجواز المغربي في المرتبة 66 بدخول 78 دولة