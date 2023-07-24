بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

منذ ساعتين
عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

وطنا اليوم:قدم نادي الهلال السعودي عرضاً تاريخياً لضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعرض باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي للبيع قبل عام من نهاية عقده لتحقيق استفادة مالية من الصفقة بدلاً من خسارته بلا مقابل بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.
وقدم الهلال عرضا لضم مبابي وافق عليه باريس سان جيرمان بقيمة 300 مليون يورو، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.
هذا المبلغ حال إكمال الصفقة، سيجعل مبابي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متخطيا زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من صفوف برشلونة، وذلك مقابل 222 مليون يورو.

كم يبلغ راتب مبابي مع الهلال؟

وفي سياق متصل، فإن الهلال سيعرض على مبابي راتبا سنويا خياليا بقيمة 700 مليون يورو، ما سيجعله الرياضي الأعلى أجرا في التاريخ، بحسب محطة “CBS” التلفزيونية الأمريكية.
وفاق عرض كيليان مبابي المقدم من الهلال، المبلغ الذي عرضه نادي العاصمة السعودية الرياض على الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت سابق وقدر بـ500 مليون يورو سنوياً، والذي رفضه البرغوث لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وبتقسيم الراتب السنوي لكيليان مبابي في الهلال، حال موافقته على الصفقة، فإنه سيحصل في الشهر الواحد على 58 مليونا و333 ألفا و333 يورو، وهو راتب قريب مما يتقاضاه ميسي في إنتر ميامي سنوياً والذي يتراوح من 50 إلى 60 مليونا.
وفي الأسبوع الواحد، سيتقاضى مبابي من الهلال قرابة المليوني يورو، أي حوالي 13 مليونا و461 ألفا و538 يورو، بينما سيصل في اليوم لنحو مليونا و917 ألفا و808 يورو.
وبحساب الساعة الواحدة لمبابي في الهلال، فإن ثمنها سيصل إلى 79 ألفا و908 يورو، وفي الدقيقة سيبلغ راتبه، 1331 يورو بينما سيصل في الثانية الواحدة لنحو 22 يورو


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

16:33

مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

16:20

رئيس الوزراء يصل إلى بغداد في زيارة عمل تستمرُّ ليومين

16:17

مختبر أورنج للتصنيع الرقمي يخرّج فوج الاستدامة والبيئة

16:09

توصية نيابية باسترداد أموال صرفت دون وجه حق في الأراضي والمساحة

16:06

محاسنة: شركة ستُعيد تأهيل جميع شبكات المياه بالمملكة

وفيات
وفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاءوفيات الجمعة 21-7-2023