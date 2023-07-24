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مدير شباب مادبا يفتتح فعاليات بطولة غرب آسيا للبوتشيا

24 يوليو 2023
مدير شباب مادبا يفتتح فعاليات بطولة غرب آسيا للبوتشيا

وطنا اليوم: افتتح مدير شباب مادبا نايف أبو رمان، فعاليات بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا.

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية، اليوم الاثنين، احتضنت صالة الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين في مقر اللجنة البارالمبية مساء أمس الأحد، فعاليات البطولة.

وحضر حفل الافتتاح كل من رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز، ومندوب اتحاد غرب آسيا جاسر نويران، ورئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا الكابتن محسن آل إسماعيل، ورؤساء الوفود المشاركة.

وأكد رئيس نادي مادبا واللجنة المنظمة للبطولة عمر نجادا، أن إدارة النادي تشعر بالفخر لتنظيمها البطولة للمرة الثالثة، مشددا على أنها تضع كل إمكانياتها لإنجاح البطولة.

ومندوبا عن اتحاد غرب آسيا البارالمبي تحدث عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد جاسر نويران، الذي أكد أن اتحاد غرب آسيا يدعم هذه الأنشطة الرياضية ويشجع الأندية واللاعبين على المشاركة.

وتحدث رئيس نادي الأحساء لذوي الإعاقة خالد القرينيس، نيابة عن الوفود المشاركة، حيث أكد خلال كلمته عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، الأردن والسعودية، وأشاد بحسن الاستقبال والضيافة.

ويشارك في البطولة 4 أندية هي نادي الأحساء لذوي الإعاقة، ونادي حائل لذوي الإعاقة، من السعودية ونادي الظفرة الإماراتي لذوي الهمم، بالإضافة إلى نادي مادبا منظم البطولة.

يشار إلى أن الاجتماع الفني للبطولة عقد قبل حفل الافتتاح وتم سحب القرعة، حيث ستبدأ المنافسات الرسمية مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى مساء الأربعاء المقبل، وستكون المنافسات فردية وزوجية وفرق.


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