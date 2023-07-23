شاهد.. مشاجرة بالعضي والكراسي في بحر الإسكندرية

وطنا اليوم: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد وقوع مشاجرة بالعصي والكراسي بين مجموعة من الشباب داخل البحر في محافظة الإسكندرية.

وتفاجأ المصطافين بقيام مجموعة من الشباب حاملين العصي بالاعتداء على آخرين داخل البحر، ما تسبب في حالة من الهلع خاصة في ظل وجود أطفال صغار السن والفتيات والسيدات. حسب وسائل إعلام مصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن المشاجرة، وقعت بشاطئ البوريفاج بالقطاع الشرقي لشواطئ الإسكندرية، وذلك بسبب معاكسة الفتيات.