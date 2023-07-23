رونالدو في الصدارة.. تعرف على أرباح المشاهير من السوشيال ميديا

وطنا اليوم: أصبح تداول المشاهير لصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مصدر لتحقيق المكاسب الطائلة، وذلك من خلال استخدام المنشورات الدعائية للترويج لمنتجات الشركات.

وكشف موقع “World of Statistics”، أن لاعب نادي “النصر السعودي”، كريستيانو رونالدو يحتل المرتبة الأولى بين المشاهير المؤثرين، من حيث قيمة المنشور المدفوع على صفحته.

كريستيانو رونالدو

وأوضح الموقع أن تكلفة رعاية منشور واحد لـ”رونالدو”، تتجاوز 2.39 مليون دولار.

كايلي جينر

تحتل كايلي جينر عارضة الأزياء الشهيرة، المرتبة الثانية على تطبيق “فيسبوك”، حيث كسبت 1.8 مليون دولار لكل منشور.

ليونيل ميسي

في المرتبة الثالثة، يوجد اللاعب الأرجنتيني وبطل كأس العالم، ليونيل ميسي”، الذي حقق 1.77 مليون دولار لكل منشور ممول على صفحته على “إنستجرام”.

سيلينا جوميز

وتأتي المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، في المرتبة الرابعة، حيث حققت 1.73 مليون دولار لكل منشور مدفوع على صفحتها.

ذا روك

ويحتل “ذا روك”، المصارع والممثل الأمريكي المركز الخامس، بعائد 1.71 مليون دولار مقابل كل منشور برعاية أحد الشركات.

كيم كارديشيان

تحصل كيم كارديشيان، على عائد يصل إلى 1.7 مليون دولار تقريبًا، مقابل كل منشور مموّل.

كلوي كارديشيان

واحتلت “كلوي” المركز التاسعة بعوائد 1.32 مليون دولار للمنشور الواحد.

كورتني كارديشيان

وجاءت كورتني كارديشيان في المركز الـ 17، حيث حققت عائد حوالي مليون دولار لكل منشور.

كيفين هارت

وفي المركز الأخير، يحصل الممثل الكوميدي، كيفين هارت، يحصل على 780 ألف دولار لكل منشور ممول.