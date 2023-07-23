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شاهد بالفيديو.. هدف مذهل في مصر على طريقة روبرتو كارلوس

23 يوليو 2023
شاهد بالفيديو.. هدف مذهل في مصر على طريقة روبرتو كارلوس

وطنا اليوم:أعاد اللاعب المصري ذكريات البرازيلي روبرتو كارلوس، بهدف “مذهل”، مشابه لذلك الذي سجله النجم البرازيلي في مرمى منتخب فرنسا عام 1997.
وأصبح اللاعب المصري محمد شكري حديث وسائل الإعلام، بعد هدفه المذهل لفريقه سيراميكا كليوباترا، في مرمى نادي المصري البورسعيدي، ضمن نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء السبت.
وسدد شكري ركلة حرة “صاروخية” من مسافة أكثر من 30 مترا، وتشابهت الكرة بركلة روبرتو كارلوس الشهيرة، حيث التفت في الهواء من قوتها، وسكنت الشباك.
واشتهر المدافع روبرتو كارلوس بتسديدته “الالتفافية” في مرمى منتخب فرنسا، ضمن بطولة ودية عام 1997.
وساهم شكري وركلته “الصاروخية” في تحقيق نادي سيراميكا كليوباترا أول لقب في تاريخ النادي، بانتصاره 4-1 على المصري، وتحقيقه كأس الرابطة المصرية

 


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