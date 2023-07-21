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الأدوية في كل مكان..إعصار يدمر مصنع فايزر للقاحات في أميركا

منذ 3 ساعات
A general view of Pfizer Manufacturing Belgium in Puurs, Belgium, Monday, Nov. 9, 2020. Pfizer said Monday that early results from its coronavirus vaccine suggest the shots may be a surprisingly robust 90% effective at preventing COVID-19, putting the company on track to apply later this month for emergency-use approval from the Food and Drug Administration in the United States. (AP Photo/Virginia Mayo)

وطنا اليوم:أعلنت شركة “فايزر” أن مصنعها في ولاية نورث كارولينا الأميركية، تعرض إلى أضرار كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب منطقة روكي ماونت.
وأظهرت مقاطع فيديو على “تويتر” تعرض مصنع “فايزر” للإعصار المدمر، مما أدى إلى تناثر الأدوية في كل مكان.
وأكدت الشركة أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة”، مشيرة إلى “تقييم الوضع لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف إنتاج الأدوية واللقاحات”.
ووفقا لـ”فايزر”، فإن الموقع واحد من أكبر منشآت صناعة الأدوية في العالم، ويتم فيه إنتاج ما يقرب من 25 بالمئة من جميع مواد الحقن المستخدمة في المستشفيات الأميركية.
والمنتجات التي تحضر في المصنع، تشمل أدوية التخدير والتسكين ومضادات العدوى وغيرها

 


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