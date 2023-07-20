بالحلبة.. أسرع طريقة لتكبير الثدي في 30 يوما

وطنا اليوم: باتت علامات الأنوثة الطاغية، هي الحلم الذي تسعى كل فتاة للوصول إليه، ولعل واحد من هذه العلامات، هي تكبير الثدي، الذي ترغب كل به، وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “وطنا اليوم” أبرز الطرق التي تساعد في تكبير الثدي.

يوجد وصفة سهلة لتكبير الثدي خلال شهر، باستخدام مكونات طبيعية، فالوصفات الطبيعية عادة ما تأتي بالنتيجة المطلوبة دون حدوث أي آثار جانبية، ولكن يجب أن تتحلي بالصبر، فهذه الوصفات تأخذ وقتًا للحصول على أفضل النتائج.

وتعتمد وصفة اليوم على عشبة الحلبة التي لها تأثير هائل في تكبير حجم الثدي في وقت قياسي، ومن خلال السطور التالية نقدم لكِ وصفة لتكبير الثدي في شهر باستخدام الحلبة.

مكونات وصفة تكبير الثدي

ربع كوب من مسحوق حبوب حلبة – كمية قليلة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم إحضار وعاء ثم وضع مسحوق حبوب الحلبة، ثم إضافة كمية قليلة من الحلبة، وقلبي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وبعد ذلك يتم القيام بتدليك منطقة الثدي بهذه العجينة، بحركات دائرية لطيفة لمدة دقائق معدودة.

بعد ذلك يتم ترك هذا الخليط على منطقة الثدي لمدة 10 دقائق تقريبًا، وبعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر، هذا الوصفة مرتين يوميًا، لمدة شهر واحد، للحصول على أفضل النتائج، وإذا لم يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، يتم تكرار هذه الوصفة لمدة شهر آخر.

كيفية تحضير مسحوق حبوب الحلبة

في البداية يتم تحميص حبوب الحلبة في طاسة على النار، بعد ذلك طحن حبوب الحلبة المحمصة، للحصول على مسحوق حبوب الحلبة.

وللحصول على نتيجة فعالة من هذه الوصفة، يتم تدليك منطقة الثدي كل يوم ليلًا بزيت الحلبة، وتركه على المنطقة حتى صباح اليوم التالي، ثم القيام بغسل المنطقة بالماء الفاتر.

والحرص على تناول مشروب الحلبة مرتين في الأسبوع على الأقل، حتى يتم الحصول على نتيجة مبهرة من تكبير الثدي.