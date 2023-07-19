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أبرزها “الكعكة المنخفضة”.. 4 تسريحات شعر لعروسة صيف 2023

منذ دقيقتين
أبرزها “الكعكة المنخفضة”.. 4 تسريحات شعر لعروسة صيف 2023

وطنا اليوم: تسعى كل فتاة للظهور بأجمل إطلالة في ليلة زفافها، وما يجعل شكل كل عروس مميز، هو تسريحة الشعر، التي تعد من أهم العوامل التي تعطي لمسة جمالية للعروس.

في صيف 2023، يستعرض موقع “وطنا اليوم” أبرز تسريحات الزفاف للفتيات، وخصوصا أصحاب الشعر المتوسط.

تسريحة الكعكة المنخفضة

تعطي تسريحة الكعكة المنخفضة أناقة ولمسة جمالية للعروس وتلجأ لها صاحبات الشعر المتوسط لتبرز جمالهن وتكمل إطلالاتهن وللحصول على أجمل شكل ممكن يمكن تزين الكعكة بدبابيس اللؤلؤ.

تسريحة الويفي المرفوع

تسريحة الويفي المرفوع، تعد من أنعم التسريحات التي تعطي للشعر مظهر جميل وكثافة ويمكن تنسيقها مع تاج رقيق أو دبابيس بأشكال اللؤلؤ أو الورود.

الضفائر المرفوعة

تسريحة الضفائر المرفوعة، تناسب صاحبات الشعر المتوسط، ولكن يجب اعتمادها بأسلوب يتناسب مع شكل الوجة، ويمكن تطبيقها بعمل ضفيرة على جانب الشعر مع ترك غرة منسدلة في بداية الشعر.

تسريحة الويفي نصف المرفوع

تعطي تسريحة الويفي نصف المرفوع، مظهر رائع للشعر بالإضافة أنها تعطي كثافة وجمال للشعر، ويمكن تطبيقها برفع جزء من الشعر لأعلى مع ترك الجزء الأخر لأسفل ويمكن تزين الجزء العلوي بأشكال ورود أو لؤلؤ.

تسريحة الشعر المنسدل مع غرة جانبية

بعض صاحبات الشعر المتوسط الطول تفضلن تسريحة الشعر المنسدل مع غرة جانبية، وتلك التسريحة تعطي مظهر مميز، وإطلالة رائعة ويمكن تطبيقها بترك الشعر منسدل مع غرة على جانبي الشعر ويمكن تزين الشعر بتاع ورور أو كريستال أو لؤلؤ لإكمال الإطلالة.


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