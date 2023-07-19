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الأعلى من 95 عاما.. إسبانيا تسجل رقما قياسيا في درجة حرارة

منذ دقيقة واحدة
الأعلى من 95 عاما.. إسبانيا تسجل رقما قياسيا في درجة حرارة

وطنا اليوم: أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، أن الحرارة في بلدة فيجيراس بمدينة جرندة، سجلت رقما قياسيا، هي الأعلى منذ 95 عاما.

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء على موقعها الألكتروني، أن الحرارة بلغت في فيغيراس أمس الثلاثاء 45.4 درجة مئوية.

وأضافت أنه ووفقًا للبيانات المسجلة منذ 1928، كان يوم 18 تموز الحالي، الأكثر حرارة في آخر 95 عاما.

ونقل البيان عن متحدث الوكالة روبين ديل كامبو، قوله إن أعلى درجة حرارة في إسبانيا حتى اليوم سجلت في بلدة دروقة بمدينة سرقسطة عام 2015، وبلغت حينها 44.5 درجة مئوية.


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