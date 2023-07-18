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اللجنة القانونية: لا عقاب بأثر رجعي في حال إقرار الجرائم الإلكترونية

منذ ساعة واحدة
اللجنة القانونية: لا عقاب بأثر رجعي في حال إقرار الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، أنه لا عقاب بأثر رجعي في حال إقرار قانون الجرائم الالكترونية، بحسب ما يشاع.
بدروه، وصف نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، في اجتماعات متواصلة ومطوله تعقدها اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون بأنه “جبائي أكثر منه ردعي”، داعيا إلى ضرورة، تخفيض الغرامات المالية المفروضة في مشروع القانون.
وأشار نقيب الصحفيين راكان السعايدة، من جهته إلى أن جميع ما ورد في مشروع القانون عالجته مجموعة من القوانين الناظمة، كقانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر.
وطالب السعايدة، بضبط عدة مصطلحات أوردها القانون، معتبرا أنها ” فضفاضة”


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