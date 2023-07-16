شطب عبارات صدرت عن نواب بحق الصحف اليومية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ان هناك اوصاف غير مقصوده صدرت من بعض النواب بحق الصحف اليومية وهو ما يستدعي شطبها من محضر جلسة مجلس النواب، وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه

واكد اهمية ودور الصحافة الورقية الوطني وذلك في خضم مناقشة المجلس لمشروع قانون الشركات المعاد من مجلس الاعيان