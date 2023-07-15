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آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء

منذ 52 دقيقة
آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء

بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

وطنا اليوم: بمزيد من الحزن والأسى نعى آل البرادعي وآل الحمود وأقرباؤهم وأنسباؤهم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بفقيدهم الجراح الدكتور هاني برهان الدين صبحي البرادعي، الذي وفته المنية أمس الجمعة.

الدكتور هاني برهان الدين البرادعي، هو زوج الدكتورة أروى حارث الحمود، ووالد هالة وهند، وشقيق المهندس محمد ورلى ولمياء، رحلة عن الحياة إثر حادث مؤسف وقع له في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وسيتم تشييع جثمانه هناك.

تقبل التعازي للرجال والنساء في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومي السبت والأحد ١٥ و ١٦ – ٧ – ٢٠٢٣ في قاعة جمعية الهدف – الهلسا في دابوق من الساعة الخامسة عصرا وحتى العاشرة ليلا .

رقم الواتساب محمد البرادعي
+971 50 553 6605
رقم الأردن
+962 7 9222 5546
إنا لله وإنا إليه راجعون


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