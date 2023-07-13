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رئيس النواب يدعو المجلس للانعقاد الأحد المقبل

منذ ساعتين
رئيس النواب يدعو المجلس للانعقاد الأحد المقبل

وطنا اليوم:قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الإستثنائية للدورة العادية الثانية.
وبحسب جدول أعمال الجلسة الأولى، ستتلى الإرادات الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيّار سنة 2023 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية.
وستشهد الجلسة حلف اليمين الدستورية من قبل، محمد علي يوسف عكور، عضوا في مجلس النواب عن المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كتاب رئيس مجلس الأعيان والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من مجلس الأعيان)، والكتب الواردة من الحكومة المتضمنة مشاريع قوانين؛ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023


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