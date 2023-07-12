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جرار من جامعة فيلادلفيا تشارك في ورشة افتراضية لتقييم سياسات التمييز الإيجابي للمرأة

منذ ساعة واحدة
جرار من جامعة فيلادلفيا تشارك في ورشة افتراضية لتقييم سياسات التمييز الإيجابي للمرأة

وطنا اليوم:شاركت مديرة العلاقات الدولية في جامعة فيلادلفيا الأستاذة الدكتورة أماني جرار، الأربعاء، في ورشة عمل افتراضية عبر زووم، لتقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا) لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.
وعقدت منظمة المرأة العربية ورشة عمل افتراضية، لعرض نتائج وتوصيات دراسات المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه المنظمة حول “تقييم سياسات الكوتا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية”،
وتناولت الدراسات المعدة في إطار المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع عروضاً لتجارب عدد من الدول العربية، حيث تم في إطار المرحلة الثالثة إعداد دراسات ميدانية في كل من: سلطنة عمان – دولة ليبيا – والجمهورية اليمنية. فيما مثلث المرحلة الرابعة من المشروع، إعداد دراسة مكتبية حول واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في كل من: الإمارات – البحرين- السعودية – قطر- الكويت. هذا بالإضافة إلى قراءة تحليلية للدراسات المنجزة في إطار هاتين المرحلتين من المشروع، تتناول تحليل للسمات والخصائص المميزة لكل تجربة، تحدياتها والنتائج والتوصيات المستخلصة.
وباردت منظمة المرأة العربية بتبني مشروع بحثي إقليمي مقارن حول سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة (الكوتا)، وذلك بهدف تقييم فعالية واستدامة تلك السياسات لجهة تعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.


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