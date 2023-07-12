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د. ماهر الحوراني يشيد بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية

منذ ساعتين
د. ماهر الحوراني يشيد بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية

وطنا اليوم:خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة عمان الاهلية يوم أمس حول دخول الجامعة نادي أفصل ألف جامعة في العالم وحصولها على المرتبة + 801 إلى جانب تحقيقها المرتبة الاولى على الجامعات الاردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية كافة ، حيث جاءت بعد الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وفق تصنيف كيو أس العالمي .
قال الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة في معرض حديثه في المؤتمر وتحديدا حول القيادات الكفؤة وقدرتها على صناعة التطور والتغيير في المؤسسات والدول … أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورا مذهلا في شتى الميادين الأكاديمية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها … وذلك من خلال تعيين القيادات والكفاءات في كافة مفاصل الدولة والمؤسسات على اختلافها .
مشيرا الى انه إذا استمرت القيادة الحالية للمملكة بهذا النهج المرافق للنمو الاقتصادي المتسارع ،فإن المملكة العربية السعودية ستصبح وخلال فترة قصيرة من الدول الأوائل في العالم لناحية التطور الاقتصادي والأكاديمي وفي كافة المجالات ، وذلك من خلال القيادات القادرة على إحداث التغيير إلى الافضل .


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