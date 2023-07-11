مشاركة عربية في مؤتمر الذكاء الإصطناعي

وطنا اليوم – تنطلق يوم الثلاثاء القادم في الجامعة الأردنية فعاليات المؤتمر العربي الذكاء الإصطناعي تحت رعاية دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان والذي تنظمه المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة عمان الأهلية.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي الرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والتنمية أن حفل الإفتتاح سيشتمل على كلمات لمعالي الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنيه ومعالي الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة الملكية الإستشاريه للتعليم والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية.

ويشارك في المؤتمر باحثون من مجموعة من الدول العربية وألمانيا.

وبين الدكتور عدنان الطوباسي أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على الإتجاهات والنظريات الحديثة في الذكاء الإصطناعي، التعرف على المناهج الدراسية ودور الذكاء الإصطناعي في تطويرها، التعرف على برامج وأنماط الذكاء الإصطناعي وأثرها في تطوير التحصيل الدراسي للطلبة، التعرف على البرامج الإثرائية التي تقدم للطلبة والتي تستند على الذكاء الاصطناعي، التعرف على طرق إرشاد الطلبة وإختيارهم، لتخصصاتهم الجامعية وأثر الذكاء الإصطناعي فيها، التعرف على معايير النوعية والجودة في التعليم المبني على الذكاء الإصطناعي، التعرف على الأنشطة والفعاليات والبرامج اللامنهجية المستندة على الذكاء الإصطناعي ، التعرف على التعليم المبني على الذكاء الإصطناعي عربياً ومقارنتها بالعالمية.

ويرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة الملكية الإستشارية للتعليم، كما يرأس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور محمد الصباريني رئيس جامعة اليرموك سابقاً.