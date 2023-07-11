مؤتمر صحفي لجامعة عمان الاهلية حول انجازات الجامعة ودخولها نادي أفضل ألف جامعة عالميا وفق تصنيف QS

• د.الحوراني : ما وصلنا اليه من انجاز جاء بجهود جماعية من فريق يضم قادة مختصين

والاعلام الذراع الايمن واساس النجاح بعرض الحقيقة بشفافية

• أ.د. حمدان : جعلنا من خريجي الجامعة منتج صالح للتصدير للخارج وهم مدعاة للفخر بتوليهم مناصب قيادية

• أ.د. السعود : جاء هذا الانجاز بالالتزام بالمعايبر التي وضعتها الجامعة بخطتها عام 2019م بالتركيز على جودة الابحاث ونوعها لا على الكم وتحفيز المشاركين

وطنا اليوم: اكد رئيس هيئة مديري جامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني بان الانجاز الذي تحقق مؤخراً بدخول الجامعة نادي أفضل ألف جامعة في العالم ، لم يأتِ وليد اللحظة بل جاء بعد جهود حثيثة لفريق يضم قادة متخصصين من الجامعة والذين عملوا بمهنية واحترافية ليحصدوا النجاح الذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز.

وقال الدكتور الحوراني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجمع الارينا التابع للجامعة ” بكلية إدارة الضيافة وفنون الطهي ” للحديث عن الانجاز الذي حازته الجامعة بحصولها على المرتبة الاولى على الجامعات الاردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة ودخولها لنادي افضل 1000 جامعة في العالم في المرتبة 801 – 850 وفق تصنيف كيو اس العالمي للجامعات 2024.

وشكر الدكتور الحوراني عائلة جامعة عمان الاهلية ممثلة بالرئيس ونواب الرئيس والعمداء والاساتذة والقائمين على هذا الانجاز الذي هو جهد جماعي فكان العمل ضمن فريق واحد وباحترافية والذي حصد نجاحأ باهرا تمشياً مع الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الجامعة منذ عام 2019م.

وشدد الحوراني على ان الجامعة تحاول اختيار القائد وليس الموظف الذي ينتظر راتبه نهاية الشهر فتحاول جاهدة اختيار قادة يمثلون الجامعة بكل فخر واعتزاز ويعملون بالليل والنهار لتمكين انفسهم ومواكبة مسيرة التطوير والتحديث التي تنتهجها الجامعة والتي جاءت نتيجة توجيهات مؤسس الجامعة الدكتور احمد الحوراني “رحمه الله” والذي كان يقول اريد ان اترك مؤسسات قوية وليس موظفين وأن نبني قيادات ولا نفكر بطريقة الموظف.



واشار الدكتور الحوراني الى ان الجامعة بتشجيعها للبحث العلمي كانت نقطة انطلاق نوعية في جلب اساتذه قادة تم اختيارهم من قبل رئيس الجامعة في وقته لبناء فريق قيادي وانتزاع صلاحيات ليعمل القائد بأريحية وكأنه هو من يملك الجامعة حيث كانت بداية النجاح والانجاز والتألق للجامعة التي ستبقى تبذل قصارى جهدها للوصول الى مزيد من الانجازات والنجاحات باذن الله.

واوضح الدكتور الحوراني بأن الجامعة صرفت مبالغ مالية على تجويد نفسها وتحقيق المعايير المنشودة لانجاز النجاح وعمل الابحاث واعداد الخطط حيث كان التقييم والتصنيف على ارض الواقع مشيراً الى ان الاعلام يعد الذراع الايمن واساس النجاح من خلال تسليط الاضواء على الانجاز الذي يتحقق في مؤسسات الدولة من خلال كتابة الحقيقة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.



• من جهته اكد رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان بان اعضاء هيئة التدريس الذين التزموا بعمل ابحاث قيّمة بعد موافقة من مجلس الامناء لنشر بحثين خلال السنة على الاقل حيث كانت المفاجأة بعد ان كان عدد الابحاث في عام 2018م 48 بحثاً ،وصلت وبفضل الله وبهمة القائمين على الجامعة الى 600 بحث لهذا العام.

وكشف الدكتور حمدان الى ان الجامعة بصدد افتتاح كلية طب الاسنان بكلفة 15 مليون دينار خلال شهر أيلول من العام الحالي لتكون احدث كلية تضم احدث التجهيزات والمعدات.

وأشار الدكتور حمدان الى ان الجامعة عملت على تطوير المختبرات بكليتي الطب والصيدلة بكلفة 2 مليون دينار اضافة الى مليون دينار لانشاء كلية فنون الطهي.

واوضح الدكتور حمدان الى ان الجامعة تعمل على اشراك المجتمع المحلي في مسيرتها ودعم المجتمع بنفس الوقت حيث عملت على دعم مدرسة السلط الثانوية التي تعد رمز من رموز التعليم المدرسي في الاردن بمختبر حاسوب كامل كما عملت على دعم نادي السلط الرياضي وبلدية السلط الكبرى والمجتمع المحلي فهي ليست منعزلة على نفسها وانما تفتح ابوابها لابناء المجتمع المحلي وتحاول جاهدة دعمهم ضمن المستطاع والاطر القانونية المعمول بها.

واشار الدكتور حمدان الى ان فريق العمل عملوا منذ 4 سنوات ونصف جاهدين من خلال ابحاث ومشاركات وحضور المؤتمرات المحلية والخارجية اضافة الى التعاون مع الجامعات الحكومية كواجب وطني للنهوض بجامعاتنا الاردنية الحكومية والخاصة ، الى جانب اتفاقيات مع اهم الجامعات العربية والعالمية .



ولفت الى أن الجامعة بصدد استحداث تخصصات جديدة تراعي متطلبات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي لترتقي الجامعة بجهود ابنائها وابرازها بين مصاف الجامعات المتقدمة بمختلف التصنيفات العالمية.

ولفت الدكتور حمدان الى ان الجامعة تعمل ضمن توجه ايجابي عن طريق العمل الجاد للارتقاء بصناعة منتتج صالح لتصدير للخارج كمخرجات نوعية من جامعة عملت جاهدة لترتقي بنفسها بالعمل الجاد والجهد المضاعف ليكونوا سفراؤنا محلياً وعالمياً.

كما أشاد السيد الرئيس بخريجي الجامعة واثبات كفاءتهم في سوق العمل ، وأشاد بفريق العمل من نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الاقسام وجهود نائب الرئيس للعلاقات الدولية والجودة والمسؤول عن ملف التصنيفات العربية والعالمية أ.د .أنس السعود .

وأشار الى إمكانية استضافة مؤتمر كيو اس القادم في عمان بالشراكة مع الجامعة الاردنية ، مهنئا الجامعة الاردنية بدخولها نادي أفضل 500 جامعة في العالم ، شاكرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاردن أ.د. عزمي محافظة لحضوره المؤتمر الأخير لتصنيف كيو اس العالمي.

• بدوره استعرض نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الدكتور أنس السعود تاريخ نشأة الجامعة وهي اول جامعه خاصة في المملكة وتضم 330 عضو هيئة تدريس 35% منهم يحملون درجه الاستاذية و%27 غير اردنيين وهي نسبة مرتفعة اضافة الى 14 كلية و33 برنامج بكالوريوس و 18 برنامج ماجستير.



كما تضم 7000 طالب منهم 55% ذكور و 45% اناث اضافة الى ان هنالك 56% من غير الاردنيين بنسبة مرتفعة جداً وهناك 30 الف خريج من الجامعة موجودين بمواقع قيادية في الاردن وخارج الاردن.

واستعرض الدكتور السعود اهم نتائج التصنيف والتي جاءت ضمن الخطة التي وضعت في عام 2019م والمعايير التي بدأت بالتقييم ومعرفة نقاط القوة والضعف وعمل خطة للعمل واضحة المعالم ورسم خارطة للطريق بعمل جماعي وليس فردي حيث جاءت جامعة عمان الاهليه بالمرتبة الاولى على الجامعات الخاصة والاردنية والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة اضافة الى المرتبة 801- 850 على العالم فهي حازت على المرتبة الاولى عربياً والمرتبة 25 عالمياً بعدد الطلبة الوافدين اضافة الى المرتبة 262 بعدد اعضاء الهيئة التدريس الاجانب والمرتبة + 601 بالسمعة الاكاديمية والسمعة لدى ارباب العمل.

ولفت الدكتور السعود الى ان هنالك 9 جامعات دخلت التصنيف العالمي وتضم الجامعة الاردنية والتي جاءت بالمرتبة الاولى ومن ثم العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهلية والاميرة سمية ثم الجامعات الاخرى.

كما اشار الدكتور السعود الى اهم نتائج التصنيف حيث يتنافس أكثر من 31 الف جامعة في العالم لدخوله قائمة افضل ألف جامعة عالمية كما قدم البيانات اكثر من 4900 جامعة تم تقييم 2963 جامعة من 104 دول حول العالم دخل هذا التصنيف العالمي 1499 جامعة فقط.



واستعرض الدكتور سعود التخصصات المستحدثة في جامعة عمان الاهلية والبالغة 9 تخصصات تضم تخصص تكنولوجيا تحليل الاعمال /التكنولوجيا المالية /داره الضيافة وفنون الطهي /هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي /

الشبكات والامن السيبراني /علم التجميل والتكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات / التقنيات الحيوية الصيدلانية /العلاج الطبيعي والتي جاءت نتيجة ابحاث ودراسات ومتابعة لخريجي الجامعة لمعرفة مدى قبولهم في سوق العمل.

وطالب الدكتور السعود وسائل الاعلام المختلفة بممارسة دورها الرقابي على الجامعة بكافة مراحل الانجاز والعمل واعداً بان تكون الجامعة خلال شهر ايلول من عام 2025م ضمن تصنيف التايمز العالمي لتحصد ثمرة جهودها وفقاً للخطة المعدة حالياً للوصول الى الهدف المنشود.

وأشار الى ان البحث العلمي ليس للترقيات بل بجودة عالية وفق بيانات سكوبس ” من الفئة الاولى كيو 1 وكيو 2″، مشيرا الى عقد اتفاقيات نوعية هامة منذ 2019 مع 61 جامعة من 41 دولة ومنها هارفرد وMIT وغيرها .

وأكد السعود أن طموحنا هو بعد التايمز هو تصنيف شنغهاي ” الاصعب “.

• كما قدم عدد من العمداء والدكاترة مداخلات حول انجازات دوائرهم وعملهم وحول التخصصات المستحثة بكلياتهم ……. ومنهم الاستاذ امين عارضة الذي تحدث عن كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي وأ.د. خالد القيسي نائب عميد كلية الصيدلة متحدثا عن تخصص التقنيات الحيوية الصيدلانية وأ.د. خالد الحلتة الذي تحدث عن التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا تحليل الاعمال .. و أ.د. معتصم عبدالجابر عميد كلية الهندسة الذي تحدث عن تخصص الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأ.د. رضا شبلي عن تخصص التكنولوجيا الزراعية وهندسة الجينات ود. إياد شعبان مساعد الرئيس للشؤون الادارية والتطوير المؤسسي ومديروحدة الموارد البشرية ومدير دائرة الاعتماد والشؤون الاكاديمية حيث تحدث عن حصول معظم كليات الجامعة على شهادات ضبط الجودة من هيئة الاعتماد وحصول الجامعة شهادة الايزو 9001 مشيدا بالجهود المشتركة لتحقيق هذه الانجازات عبر الرشاقة الاستراتيجية والمؤسسية.



*** وقد قدم رئيس الجامعة للدكتور ماهر الحوراني شهادة تصنيف الكيو اس للجامعة بالمرتبة الاولى على الجامعات الاردنية الخاصة والثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة وفي المرتبة +801 ضمن أفضل الف جامعة عالميا .