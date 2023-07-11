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FW: إطلاق جائزة جامعة فيلادلفيا للإبداع والريادة – رابط‎

منذ ساعة واحدة
FW: إطلاق جائزة جامعة فيلادلفيا للإبداع والريادة – رابط‎

وطنا اليوم:تحت شعار “انقل مشروعك إلى آفاق جديدة” أطلقت جامعة فيلادلفيا جائزتها للإبداع والريادة بحلتها الجديدة المعنية بالمشاريع الريادية، ومجالات التنمية المستدامة.
ويستمر التقديم للمسابقة الموجهة بشكل كبير للمجتمع المحلي اعتبارا من 2 تموز الجاري، ولغاية 14 أيلول / سبتمبر المقبل، وتشمل 3 جوائز هي:
الجائزة الذهبية: مكافأة مالية بقيمة 1500.
الجائزة الفضية: مكافأة مالية بقيمة 1000 دينار.
الجائزة البرونزية: مكافأة مالية بقيمة 500 دينار.
وحددت الجامعة الفترة الواقعة بين 5-9 تشرين الأول / أكتوبر المقبل لبدء عملية الفرز والتحكيم، وتاريخ 12 من الشهر ذاته، لإجراء المقابلات والعروض وإعلان النتائج.
ويشمل التقديم للمسابقة مجالات (التنمية المستدامة، الطاقة المتجددة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الأثر الاقتصادي).
ومن معايير التأهل للمسابقة
– مرور عام واحد على تنفيذ المشروع بالحد الأدنى.
– تحقيق المشروع لمعدلات نمو ثابتة.
– امتلاك صاحب المشروع لرؤية واضحة، ودور أساسي بالجانب الإداري.
– تقديم تقرير فني شامل.
وستقيم المشاريع المقدمة بناء على القدرة التنافسية، واستراتيجية التسويق، والنتائج الفنية ونموذج الإنتاج، بالإضافة إلى النتائج المالية، وعملية التخطيط والتطوير.
للتقديم للمسابقة عبر الرابط التالي:
International-Rel@philadelphia.edu.jo


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