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جامعة فيلادلفيا تعلن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس‎

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تعلن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس‎

وطنا اليوم:أعلنت جامعة فيلادلفيا اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية
يشترط في المتقدم:
•أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
•أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
•أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
•أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
•يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
• أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
•تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
•تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
•الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
•معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
•الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
•السيرة الذاتية.
•وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
•الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية او جواز سفر ساري المفعول).
تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا خلال أسبوعين
Website: www.philadelphia.edu.jo/job_application
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2389 -2392)


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