منح دراسية للطلبة الأردنيين في الأزهر

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان عن توفر (5) منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص “الطب البشري” مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2023/2024.

** شروط التقديم:

ان يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورتين الصيفية للعام 2022 أو التكميلية للعام 2022.

أن لا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (85%).

تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي: dsa@mohe.gov.jo وارفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة وصورة عن جواز السفر بصيغة pdf. لتحميل الطلب، اضغط هنا..

** آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.

** موعد التقديم:

يبدأ تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 10/7/2023 ولغاية تاريخ 17/7/2023.

** ملاحظات:

لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2022.

سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الالكتروني فقط ولم يتم استقبال اي طلب ورقياً