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الأزمات ينشر تحذيرات للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة

منذ ساعة واحدة
الأزمات ينشر تحذيرات للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات من مخاطر الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة.
ونشر المركز على صفحته على “الفيسبوك” اليوم الثلاثاء مجموعة من التعليمات، دعا المواطنين إلى ضرورة اتباعها، حيث طالب بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، وعدم إشعال النار في المناطق الحرجيـة أو التـي تحتـوي أعشاب جافـة، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونــة تحت أشعة الشمس.
كما دعا المواطنين إلى عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للإشتعال، وعدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة، وتجنب السباحة بالبـرك الزراعيـة، بالإضافة إلى إتبـاع الإجراءات اللازمة لحمايـة الثـروة الحيوانيـة والزراعية


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