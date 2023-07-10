توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحسين بن طلال والجمعية الأردنية للعلوم التربوية

وطنا اليوم – وقع رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة اتفاقية تعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم التربوية ويمثلها رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور راتب السعود يوم أمس الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٥ في مقر الجمعية في عمان.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الجامعة والجمعية في تعزيز العمل التعاوني بينهما في المجالات العلمية والتربوية كافة، حيث تتضمن الاتفاقية إقامة المؤتمر التربوي الدولي السنوي الثامن خلال عام ٢٠٢٤، والذي سيفتتح أعماله في رحاب الجامعة.

وبين رئيس الجامعة الخرابشة اهتمامه بإقامة مثل هذه التشاركية وما تتضمنه من إقامة للمؤتمرات العلمية وعرض البحوث العلمية واظهار اخر المستجدات الحديثة في مجال العلوم التربوية.

كما وأكد الخرابشة استعداد الجامعة لتسخير كافة الامكانيات وتقديم التسهيلات المتاحة لما فيه مصلحة العلم والعلماء وطلبة الجامعة.

ومن جانبه أوضح رئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية الأستاذ الدكتور راتب السعود أن الجمعية تهدف إلى تطوير المعرفة العلمية في مجالات العلوم التربوية النظرية والتطبيقية ونشرها للمتخصصين وغير المتخصصين،وتطبيق المعرفة المنبثقة من العلوم التربوية بفروعها المختلفة في خدمة الفرد والمجتمع في مجالات الحياة المختلفة.