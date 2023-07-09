إيعاز من الداخلية للشركات ومتعهدي الحفلات

وطنا اليوم:في بادرة إيجابية وتنظيمية جاءت بجهود من نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة، فقد أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين ( المحافظين) في جميع محافظات المملكة، بضرورة قيام الشركات ومتعهدي الحفلات الفنية بالحصول على تصاريح مسبقة من قبل نقابة الفنانين الأردنيين، كونها الجهة المختصة في ذلك.

وذلك على إثر الاجتماع الذي عُقد في مكتبه ، حيث بُحث بشكل تفصيلي موضوع استقدام فنانين عرب وأجانب دون الحصول على تصاريح لإقامة حفلاتهم، بما يلحق الضرر بالنقابة وصندوق التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.

وإنَّ النقابة ممثلة بنقيبها ومجلسها وأعضاء الهيئة العامة لتتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لمعالي وزير الداخلية مازن الفراية على هذا القرار الحكيم الذي من شأنه أن يطوّر الحركة الفنية في أردننا العزيز في ظلِّ قيادتنا الهاشمية المظفرة