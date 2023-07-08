تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أستانا وصل إلى 14 مليار دولار في 25 عامًا

وطنا اليوم -قال عمدة أستانا، زينيس قاسمبيك،خلال منتدى المدن التوأم في 5 يوليو / تموز ،إن العاصمة الكازاخستانية جذبت أكثر من 14 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 25 عامًا.

وبحسب قاسمبيك ، فقد ارتفع إجمالي إنتاج أستانا إلى 22 مليار دولار ، ووصل مستوى الصناعة إلى 4.3 مليار دولار ، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 مليار دولار على مدار 25 عامًا.

“لقد بنينا 33 مليون متر مربع من المساكن ، و 670 روضة أطفال ومدرسة ، وأكثر من 100 منشأة ثقافية ورياضية. لقد أصبحت أستانا مركزًا إقليميًا لتدفقات التجارة باقتصاد إبداعي يجذب الأشخاص المتميزين والشباب والسياح والمستثمرين والشركات العالمية.

وكجزء من المنتدى ، وقع قاسمبيك مذكرة حول إقامة علاقات شقيقة بين المدن مع أسماء رلالو ، عمدة الرباط (المغرب) ، وبامبانج سوسانتونو ، رئيس هيئة العاصمة الوطنية نوسانتارا (إندونيسيا).

وقد جمع المنتدى ، الذي عقد بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس أستانا ، رؤساء 17 مدينة من 13 دولة ، بالإضافة إلى المسؤولين الكازاخيين والمواطنين الفخريين في أستانا والمحاربين القدامى في العمل والشخصيات الثقافية والرياضية والعلماء والمدرسين وموظفي الخدمة المدنية.

ناقش المشاركون التنمية الحضرية ودورها في العالم الحديث كمراكز رئيسية للنمو والابتكار خلال ثماني جلسات نقاشية غطت مختلف الصناعات.