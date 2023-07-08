الداوود: تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال بصمة العين في عدد من المكاتب البريدية

وطنا اليوم – تطلق شركة البريد الأردني اعتبارا من يوم غد الاحد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “ايرس جارد” خدمة تفعيل الهوية الرقمية”سند” من خلال بصمة العين في عدد من مكاتبها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، وذلك بهدف تمكين المواطن الحصول على الخدمات الحكومية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود ان شركة البريد قامت بتركيب وتشغيل الاجهزة الخاصة ببصمة العين في هذه المكاتب، على أن تشمل العملية تركيب وتشغيل الاجهزة في باقي المكاتب المنشرة في المحافظات الاخرى علما انه سيتم توفير الخدمة في باقي المكاتب البريدية تباعا خلال الاسبوع القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة” آيرس جارد ” تطبيق “سند”، موضحا أن هذه الخدمة ستقدم مجانا خلال ساعات الدوام الرسمي للمكاتب البريدية،وان المواطن لن يتكلف أية مبالغ مالية مقابل الحصول عليها، بما يمكنه بعد تفعيل الهوية الرقمية من الحصول على الخدمات الحكومية التي وفرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لانجاز كافة المعاملات والوصول الى السجلات الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الاخرى ، الامر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة.

ويذكر ان المكاتب البريدية التي أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين هي :

محافظة البلقاء /مكتب بريد الفحيص وماحص ، وفي محافظة العاصمة، مكتب التبادل الدولي/ المققابلين، ومكتب بريد ضاحية الامير حسين ، ومكتب بريد ضاحية الامير راشد ، ومكتب بريد الصويفية، ومكتب بريد قصر العدل/ عمان ، ومكتب بريد مرج الحمام ومكتب بريد أبو نصير، ومكتب بريد تلاع العلي، مكتب بريد خلدا .

اما في محافظة اربد، مكتب بريد كفر أسد، مكتب بريد كفريوبا، مكتب بريد أرابيلا مول،مكتب بريد الصريح، مكتب بريد أيدون، مكتب بريد النعيمة ، مكتب بريد الرمثا، مكتب بريد مدينة الحسن الصناعية ، مكتب بريد بشرى ، مكتب بريد حريما، مكتب بريد كفرسوم، مكتب بريد اربد المركزي، مكتب بريد الطيبة مكتب بريد الشونة الشمالية ، مكتب بريد دير أبي سعيد، مكتب بريد بيت راس، مكتب بريد سما الروسان مكتب بريد الحصن، مكتب بريد المزار الشمالي.