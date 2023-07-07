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شاهد : فنانة لبنانية تتعرّض لعضة أسد على الهواء

منذ ساعة واحدة
شاهد : فنانة لبنانية تتعرّض لعضة أسد على الهواء

وطنا اليوم:طمأنت النجمة اللبنانية مادلين طبر جمهورها ومتابعيها بعد تعرضها لعضة أسد على الهواء.
وتعرضت مادلين طبر لعضة أسد خلال مقابلة مع مدرب الأسود المصري محمد الحلو في برنامجها التلفزيوني “قعدة مع مادلين”، على قناة “الحدث اليوم، وتلقّت على الفور اللقاح المناسب.
وأكدت مادلين أنها باتت بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولكنها مازالت تستكمل علاجها.
واستعرضت مادلين طبر خلال الحلقة الإصابة الواضحة في ذراعها، ووجهت رسالة لمدرب الأسود محمد الحلو، وطلبت منه ألا يشعر بالحزن أو يعتب على نفسه بسبب ما حدث لها، لأنه لم يرتكب الخطأ.
وأوضحت أن الخطأ كان بسببها منذ البداية لأنها لم تتبع تعليمات المدرب.
وأشادت مادلين طبر بالحلو ووصفته بـ”المدرب المحترف”، مضيفة: “أنت لم تتوقع سيناريو الحلقة، وأن أنزل على الأرض لاحتضان الأسد”.
وتابعت: “فعلت ذلك لأن قلبي ميّت واحتضنت الأسد، لكن هو احتضنني بطريقته الخاصة”.
وختمت مادلين طبر حديثها موجهة الشكر لجمهورها على محبتهم وقلقهم عليها، وقالت: “أطمئن جمهوري وجميع من شعروا بالقلق تجاهي، أنا بخير”.
وتابعت: “ما زلت أتلقى جرعات السعار، ويتبقى لي حوالي 4 أو 5 جرعات.. لا داعي للقلق، فأنا سيدة أطعم الكلاب في الشارع، واعتدت مثل هذه الأمور، أشكركم على محبتكم جميع

 


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