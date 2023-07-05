الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية يعقد مؤتمراً صحفياً في الأردن

وطنا اليوم – لما شطاره

عقد الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية والشركة العالمية GEP. EXPO.PVT.LTD HGD مؤتمراً صحفياً في العاصمة عمّان اليوم ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السادس والعشرين تحت عنوان : ” مستقبل صنــاعة البدائل الحيوية BIOSIMILAR في البلدان العربية” ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الصناعات الدوائية ARAB Pharma EXPO والذي سيقام في المركز الأردني للمعارض الدولية يومي 11 – 12 من شهر تموز الجاري في (مكة مول) بمشاركة عربية ودولية واسعة وبحضور عدد من ممثلي الحيوية في البلدان العربية والهيئات الصحية من معظم الدول العربية وبعض الدول الأجنبية ، وكذلك المعنيين بصناعة الأدوية في البدان العربية ، كما وسيشارك 25 محاضراً برتب علمية رفيعة ، منهم 10 محاضرين متميزين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال ، ومحاضرين من الهيئات الحكومية العربية في كل من (الأردن وسوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر وعُمان واليمن ) للمساهمة في توطين صناعة البدائل وتشجيع وجلب المزيد من الإستثمارات لهذه الغاية ، وإبراز مدى الجودة والتطور التي تشهدها صناعة البدائل الحيوية في الدول العربية ، وسيتخلل المؤتمر استعراض لقصص نجاح لعدد من الدول التي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توطين صناعة الأدوية الحيوية في كل من ( تركيا ، بنغلاديش ) كما وتم تسجيل اكثر من 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأدوية والمعدات والتجهيزات والأجهزة المختبرية الخاصة بالصناعات الدوائية .