بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رأي وطنا اليوم

الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية يعقد مؤتمراً صحفياً في الأردن

منذ 3 ثواني
الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية يعقد مؤتمراً صحفياً في الأردن

وطنا اليوم – لما شطاره

عقد الإتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية والشركة العالمية GEP. EXPO.PVT.LTD  HGD مؤتمراً صحفياً  في العاصمة عمّان اليوم ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية السادس والعشرين تحت عنوان : مستقبل صنــاعة البدائل الحيوية BIOSIMILAR في البلدان العربيةضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الصناعات الدوائية ARAB Pharma EXPO والذي سيقام في المركز الأردني للمعارض الدولية يومي 11 – 12 من شهر تموز الجاري في (مكة مول) بمشاركة عربية ودولية واسعة وبحضور عدد من ممثلي الحيوية في البلدان العربية والهيئات الصحية من معظم الدول العربية  وبعض الدول الأجنبية ، وكذلك المعنيين بصناعة الأدوية في البدان العربية ، كما وسيشارك 25 محاضراً برتب علمية رفيعة ، منهم 10 محاضرين متميزين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، يملكون خبرة كبيرة في هذا المجال ، ومحاضرين من الهيئات الحكومية العربية في كل من (الأردن وسوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر وعُمان واليمن ) للمساهمة في توطين صناعة البدائل وتشجيع وجلب المزيد من الإستثمارات لهذه الغاية ، وإبراز مدى الجودة والتطور التي تشهدها صناعة البدائل الحيوية في الدول العربية ، وسيتخلل المؤتمر استعراض لقصص نجاح لعدد من الدول التي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توطين صناعة الأدوية الحيوية في كل من ( تركيا ، بنغلاديش ) كما وتم تسجيل اكثر من 150 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأدوية والمعدات والتجهيزات والأجهزة المختبرية الخاصة بالصناعات الدوائية .

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:25

جنين ومخيمها تدافع الامة

23:07

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني ينفي مايتم تداوله عبر بعض المواقع

20:55

رئيس مجلس النواب يزور الرياض الأسبوع القادم

20:40

حقيقة صرف تعويضات مالية للحجاج من الأوقاف

20:34

الشبول: مؤتمر اليونيسكو فرصة مهمة لعرض تجربة المملكة الإعلامية

20:29

وفاة طفلة سقطت في حفرة امتصاصية في عمان

20:24

وفاة طفل غرقًا في العقبة

20:02

بعد احتضانه المصحف .. بوتين يستضيف طفلة مسلمة في الكرملين

19:44

وزير التجارة الخارجية الإماراتي يلتقي مجلس رجال الأعمال الأردني

19:31

#عاجل التربية تعلن تعديل موعد فتح قاعات التوجيهي

19:27

إحباط محاولة انتحار من أعلى جسر عبدون

19:21

ميليشيا موالية لإيران تحتجز أكاديمية إسرائيلية في العراق

وفيات
والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023