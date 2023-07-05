الحريات النيابية تزور مركز إصلاح وتأهيل السواقة

وطنا اليوم:زارت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اليوم الأربعاء، مركز إصلاح وتأهيل السواقة، للإطلاع على أبرز الجهود والخدمات المقدمة للنزلاء في كافة المجالات الإصلاحية والإنسانية والإجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاركية مابين مديرية الأمن العام ومؤسسات الدولة، للوقوف على واقع الخدمات التي تقدمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مجال العمل الإصلاحي، وبما يضمن الحفاظ على حقوق النزلاء، وتوفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم.

وأشار رئيس اللجنة النائب بسام الفايز خلال الزيارة إلى المكانة والسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها الأردن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة حظيت باحترام دولي بعد أن قطعت أشواطاً طويلة في مجال السياسة الإصلاحية القائمة على العديد من البرامج التأهيلية.