حماس تدعو لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في كل نقاط التماس

وطنا اليوم – دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء الضفة الغربية لتشكيل أكبر حالة إسناد لمخيم جنين وأهل الملاحقين والمحاصرين فيه. كما دعاهم للاشتباك مع القوات الإسرائيلية على الحواجز وفي كل نقاط التفتيش ووجه عبد اللطيف القانوع رسالة للشباب الفلسطيني الذين يمتلكون السلاح وكذلك رجال الأمن من مختلف الأجهزة الأمنية في كل مدن الضفة الغربية، حيث دعاهم للنزول إلى الشوارع وتوجيه بنادقهم صوب قطعان المستوطنين والانخراط في أوسع حالة اشتباك مع القوات الإسرائيلية دفاعا عن الشعب وإيصال رسالة واضحة لتل أبيب أن جنين ليست وحدها. وقتل منذ فجر الاثنين 8 فلسطينيين وأصيب 100 آخرون بينهم 20 حالتهم خطيرة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين. وقطعت القوات الإسرائيلية الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم. وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي، سواء الأباتشي أو طائرات الاستطلاع.