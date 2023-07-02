اتحاد كرة القدم يزيد قيمة الدعم المالي للفئات العمرية لمختلف الدرجات

وطنا اليوم:قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، زيادة الدعم المالي للفئات العمرية لأندية الدرجات، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد لـ “تطوير وتمكين الفئات العمرية، وتوجيه الدعم بالشكل الأمثل، لتعزيز مساعي الاستثمار بالمواهب الشابة، ورفد المنتخبات الوطنية”.

ويهدف الاتحاد من خلال توجيه الدعم المادي للفئات العمرية إلى “تجسيد استراتيجيته الرامية لزيادة الاهتمام بقاعدة الفئات العمرية؛ ما يوسع من الخيارات أمام الأندية والمنتخبات على حد سواء” بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتضمن القرار صرف دعم مالي بقيمة 1000 دينار، عن كل فئة تشارك في البطولات الرسمية تحت 15 عاما وتحت 17 عاما وتحت 19 عاما من أندية الدرجات والأكاديميات، إضافة إلى 1500 دينار، لكل فريق يتأهل إلى دوري النخبة من كل فئة، و1000 دينار لكل فريق يشارك في بطولات كأس الأردن للفئات العمرية.

ويأتي قرار الاتحاد في استحداث بطولة كأس الأردن للفئات العمرية، لزيادة عدد المباريات في الموسم لكافة اللاعبين، وتعزيز الفائدة الفنية، تماشياً مع توجهات الاتحاد تجاه تطوير قاعدة الفئات العمرية، التي بدأت الموسم الماضي، من خلال تطوير نظام البطولات، إضافة إلى توجيه الدعم للأندية التي تولي فرق الفئات العمرية اهتماماً أكبر، مما يعزز من مساعي الاتحاد في تطوير قطاع الفئات العمرية، التي تشكل أولوية رئيسية.

كما قررت الهيئة التنفيذية دعم أندية الدرجة الأولى والثانية المشاركة في بطولة كأس الأردن حسب الآتي:

دعم بقيمة 750 دينارا للأندية المشاركة في دور الـ 32.

دعم بقيمة 750 دينارا للأندية المتأهلة لدور الـ 16.

دعم بقيمة 1500 دينار للأندية المتأهلة لدور الـ 8.

دعم بقيمة 3000 دينار للأندية المتأهلة للدور نصف النهائي.

وعلى ضوء قرار توجيه الدعم للفئات العمرية، تقرر تخفيض قيمة الدعم المالي المقدم لأندية الدرجة الثانية إلى 3000 دينار في الموسم، باعتبارها أندية هواة -بقرار الهيئة التنفيذية ابتداءً من موسم في 2021، الذي يقضي بتسجيل لاعبين هواة فقط في صفوفها، ما يخفف من إجمالي مصاريف هذه الفرق خلال مشاركتها في البطولات