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حداد: الأردن نجح في توفير احتياجات المواطنين الغذائية

منذ 4 ساعات
حداد: الأردن نجح في توفير احتياجات المواطنين الغذائية

وطنا اليوم:عرف مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، الأمن الغذائي بأنه قدرة الدولة على تحقيق أو توفير احتياجات مواطنيها من الغذاء بغض النظر عن مكان إنتاجه.
وتطرق حداد الأحد، إلى قدرة الأردن على توفير احتياجات المواطنين من الأغذية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، بما في ذلك مادتي القمح والشعير.
وقال إن تصريح جلالة الملك بتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي ينقسم إلى شقين: الأول معلوماتيا، حيث يكون متوفرا لدى هذا المركز الإقليمي للأمن الغذائي المعلومات الوافرة حول احتياجات السوق لمنتج معين، في وقت محدد، ليس فقط للأردن ولكن لكل الإقليم. والقسم الثاني يتعلق بقدرة الأردن على توفير مخزون استراتيجي للإقليم نظرا لموقعه الجيوسياسي.
وأوضح حداد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يعتبر الذراع العلمي لوزارة الزراعة، ويقدم الحلول لمعالجة المشاكل التي تواجه المزارعين ميدانياً، ويقدم السيناريوهات الأمثل للتكيف مع حالة التغير المناخي وشح المياه التي تواجهها الأردن


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