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مطار تركي فوق الأمواج يدخل الخدمة

منذ 4 ساعات
مطار تركي فوق الأمواج يدخل الخدمة

وطنا اليوم:دخل مطار “ريزة ـ أرتفين” المبني فوق سطح البحر شمال شرق تركيا، في الخدمة عقب استقباله أول رحلة دولية سياحية عبر طائرة قادمة من سلطنة عمان.
وأفادت وكالة “الأناضول” بأن المطار استقبل عصر السبت طائرة لشركة طيران السلام العمانية قادمة من مسقط في إطار أول رحلة دولية سياحية.
وقال غُلهاني أوزان صاري وكيل والي ريزة، الذي استقبل السياح مع عدد من مسؤولي الشركات السياحية بالمنطقة، إن مطار “ريزة ـ أرتفين” افتتح رسميا في مايو من العام الماضي، موضحا أن المطار استقبل اليوم أول رحلة مجدولة وتجارية دولية عبر طائرة قادمة من سلطنة عُمان، وكان على متنها 200 مسافر.
ولفت صاري إلى أن مطار “ريزة ـ أرتفين” سيستقبل رحلات مجدولة دولية مرتين في الأسبوع ويزداد الزخم أكثر خلال الفترة القادمة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لطيران السلام محمد أحمد، بأهمية الطبيعة الخضراء والأجواء التي تتمتع بها ريزة المطلة على البحر الأسود، مشيرا إلى أنهم كانوا يستعدون لهذه الخطوة منذ مدة طويلة

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