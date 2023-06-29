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رئيس الاحتياط الفدرالي الامريكي : أسعار الفائدة ستحتاج إلى الرفع مرتين هذا العام

منذ ساعتين
رئيس الاحتياط الفدرالي الامريكي : أسعار الفائدة ستحتاج إلى الرفع مرتين هذا العام

 

وطنا اليوم – قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي غيروم باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي الاربعاء، إنّه سيأتي المزيد من القيود وأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مرة أخرى هذا العام، ورؤية رفع سعرين آخرين في أسعار الفائدة، على الأقل.

في الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيرا عن التضخم، قائلا في إنه يتوقع زيادات متعددة في أسعار الفائدة في المستقبل وربما بوتيرة عدوانية.

قال باول “نعتقد أن هناك المزيد من القيود المقبلة”. “ما يدفعها حقا ، هو سوق عمل قوي جدا.”

ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار دون تغيير عند 5٪ -5.25٪ في يونيو /حزيران ولكنه أشار إلى أن معدلات الفائدة قد تصل إلى 5.6٪ بحلول نهاية العام إذا لم يتباطأ الاقتصاد والتضخم أكثر.


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