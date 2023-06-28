الكوريون الجنوبيون أصبحوا أصغر سناً بـ ليلة وضحاها

وطنا اليوم:أصبح الكوريون الجنوبيون، الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023، أصغر سناً بعام أو عامين مع بدء تطبيق قوانين جديدة تلزم باستخدام الطريقة الدولية فقط لحساب العمر، لتحل محل الطريقة التي كانت مُعتادة في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

ففي ظل النظام العمري الأكثر شيوعاً في حياة الكوريين الجنوبيين، يُعد كل شخص عمره عاماً عند الولادة، ويتم إضافة عام أول يناير/كانون الثاني من كل عام.

إذ تستخدم البلاد منذ أوائل الستينيات المعيار الدولي للحساب من الصفر عند الولادة وإضافة سنة في كل ذكرى سنوية للميلاد من أجل الوثائق الطبية والقانونية. لكن الكوريون الجنوبيون استمروا في استخدام الطريقة التقليدية في كل الأمور الأخرى.

في ديسمبر/كانون الأول، أصدرت كوريا الجنوبية قوانين لإلغاء الطريقة التقليدية واعتماد المعيار الدولي بالكامل.

بينما قال وزير التشريع الحكومي لي وان كيو في إفادة صحفية الإثنين 26 يونيو/حزيران: “نتوقع تقلص النزاعات القانونية والشكاوى والاضطراب الاجتماعي الناجم بشكل كبير عن كيفية حساب الأعمار”.

فيما خلص مسح حكومي أجري في سبتمبر/أيلول 2022 إلى أن 86% من الكوريين الجنوبيين قالوا إنهم سيستخدمون الحساب الدولي لأعمارهم عندما تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ