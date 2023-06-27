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لن يتكرّر إلا بمثلها .. يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاماً

منذ 3 ثواني
لن يتكرّر إلا بمثلها .. يوم عرفة هذا العام هو الأطول منذ 33 عاماً

وطنا اليوم:يعتبر يوم عرفة هذا العام الأطول منذ 33 عامًا ، بمقدار 15 ساعة ولن يتكرر طول هذا اليوم إلا بعد 33 عام ، أي في عام 1477هـ وذلك بعد أن يبدأ موسم الحج دورته الجديدة ويحل في فصل الصيف من جديد
ومن الجدير بالذكر أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل اليوم، الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، وبلغت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في الظل، وذلك وفق طقس العرب


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