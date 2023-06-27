باريس تسير على خطى الدوحة .. قررت حظر الخمور خلال دورة الألعاب الأولمبية

وطنا اليوم:سارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024” على نهج دولة قطر وقررت حظر تناول المشروبات الكحولية والخمور أثناء المنافسات الرياضية.

وأكدت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس حظرت على المشجعين والمتفرجين تناول المشروبات الكحولية في كل الملاعب والصالات والأماكن التي تُقام فيها منافسات الألعاب الرياضية المختلفة. وأشارت الصحيفة إلى وجود استثناء وحيد من هذا القرار، حيث سيتم السماح لمن وصفتهم “بالشخصيات المهمة” بتناول هذه المشروبات.

وأوضحت أنه وبقرار من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس لن تكون هذه المشروبات ضمن عروض قائمة الطعام المخصصة لعامة المشجعين الذين أُصيبوا “بخيبة أمل صغيرة”، على حد وصف “لو باريزيان”.

وشهدت النسخة السابقة من دورات الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) غياب المشروبات الكحولية أيضاً مع بعض الاستثناءات كما سيحدث في باريس.

تنظيم مثالي لمونديال قطر 2022

وكانت دولة قطر قد قررت منع المشجعين والسياح من تناول المشروبات الكحولية في ملاعبها خلال مباريات كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من أن هذا القرار قد أثار في بادئ الأمر موجة من الجدل والغضب من قبل الصحافة الأوروبية، فإنها أثنت عليه بعد ذلك بعد خلو المونديال من أي حادثة شغب أو عنف.

وعلى أثر ذلك نالت دولة قطر كثيراً من عبارات المديح والإطراء، أبرزها من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي اعتبر أن مونديال 2022 هو الأفضل في التاريخ، ليس فقط بسبب منع الكحول ولكن لنجاح الدولة العربية في كافة الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثالثة والثلاثون من الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة ما بين يوم الجمعة 26 يوليو/تموز 2024 حتى يوم الأحد 11 أغسطس/آب من العام نفسه.

وحسب الموقع الرسمي لأولمبياد باريس ستبدأ مسابقات كرة القدم والرغبي يوم 24 يوليو/تموز ومنافسات كرة اليد في اليوم التالي، على أن تنطلق بقية الألعاب البالغ عددها 32 رياضة جماعية وفردية في يوم الافتتاح حتى اليوم الأخير وبمشاركة 206 لجان أولمبية وطنية، إضافة إلى الفريق الأولمبي للاجئي