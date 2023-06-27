تحذير من تحميل تطبيق واتساب مزيّف يسرق بيانات

وطنا اليوم:خدعة جديدة أثارت قلقا كبيرا بين مستخدمي واتساب، وراح ضحيتها الكثيرين؛ وذلك بعد انتشار “رسالة مزيفة” استطاعت أن تخترق جميع بيانات المستخدمين، والوصول للحسابات البنكية وسرقتها.

وانتشرت الرسالة عبر نسخة مزيفة من تطبيق الدردشة واتساب يستخدمها أعداد كبيرة من المستخدمين، تسمى بـ “واتساب الوردي” Pink WhatsApp ، وهي نسخة خطيرة للغاية حيث يتم اختراق المستخدمين من خلالها بزعم توفير ميزات مختلفة عن النسخة الأصلية.

وبحسب صحيفة India Today فإن خبراء للأمن السيبراني حذروا من استخدام وتحميل تطبيق Pink WhatsApp “واتساب الوردي”، كونه نسخة مزيفة يتم بها خداع المستخدمين، حيث يجب يجب تنزيل WhatsApp واتساب فقط من مصادر مشروعة مثل متجر Google Play لهواتف أندرويد ومتجر App Store لهواتف آيفون.

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