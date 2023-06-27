وطنا اليوم – تستعد المملكة العربية السعودية كل عام لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج بأحدث الاستعدادات والتقنيات، إذ تعمل الجهات المختصة على جميع الجبهات، سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية لتسهيل أداء فريضة الحج. ويُعد موسم الحج هذا العام استثنائيًا، إذ إنه أول موسم حج دون قيود كورونا، ويشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وقد أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم أكثر من مليوني حاج من 160 دولة. لذلك تنوعت التقنيات التي اعتمدتها المملكة لخدمة الحجاج هذا العام، ومنها: التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والبطاقات الذكية، والروبوتات، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات.

إليك أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المسجد الحرام لخدمة الحجاج هذا العام:

1- الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن: سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وشمل ذلك: تقديم حلول تقنية متقدمة للحجاج، وتسريع إجراءات دخول الحجاج، بالإضافة إلى المشاركة في تجهيز الخدمات التقنية في مبادرة طريق مكة في 7 دول.

كما نظمت الهيئة بالتعاون مع جامعة أم القرى “ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة“، الذي نُقش فيه مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبله في المملكة لاسيما في قطاع الحج والعمرة. وقد ناقش الملتقى بعضًا من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة ومنها: إدارة الحشود والسلامة. التوجيه وتعرّف الاتجاهات لحظيًا. الترجمة والاتصال اللغوي. كشف السلوكيات غير المعتادة. المساعدة الشخصية للحجاج. رصد البيئة مثل: درجة الحرارة والرطوبة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودورها في توفير الإرشادات الدينية.

2- روبوت مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة: وفرت رئاسة شؤون الحرمين هذا العام روبوتًا جديدًا لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بالخدمات المقدمة في المجمع بـ 11 لغة. ويتضمن الروبوت العديد من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار منھا القدرة على تعرّف المشاعر الأساسية، والقدرة على تعرّف الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار من خلال اللمس وحركة الید.

وقد قدمت رئاسة شؤون الحرمين العام الماضي عددًا من الروبوتات المختصة بتوزيع ماء زمزم على الحجاج، وروبوتات للتعقيم، وأخرى لاستقبال الحجاج، وهي مستمرة هذا العام أيضًا. يوزع روبوت ماء زمزم 30 عبوة في الجولة الواحدة، ويعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات، ولديه إنذار مبكر مع بث صوتي، ويحتوي على كاميرات علوية وكاميرات سفلية، وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه؛ وذلك لتفادي جميع أنواع العوائق حال وجودها.

3- مكانس التطهير الذكية: استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها لتطوير العمليات هذا العام، ما أطلقت عليه اسم (مكانس التطهير الذكية) التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية.