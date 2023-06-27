وطنا اليوم – نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة تم التقاطها صباح اليوم الاثنين عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بـ”كاكست”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، فيما تسخر السعودية جهودا حثيثة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال آدائهم فريضة الحج.

وفي هذا الصدد، تداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية الصور، حيث علق أحدهم قائلا: “ستكتمل دائرة مساحة المسجد الحرام بإذن الله تعالى لخدمة بيت الله الحرام بأيد قادة عظام شرفهم الله لخدمة بيته العتيق ومكن الله تعالى لهم في الأرض ونصرهم وأيدهم من عنده حتى يوم الدين..اللهم احفظ بلادنا وقادتها بحفظك يا رحمن يا رحيم”، وأضاف آخر: “اللهم احفظ لنا مقدساتنا ويسر على حجاج بيت الله الحرام حجهم وتقبل منهم وردهم مغفورا لهم وبارك في جهود حكومتنا وجنودنا وجميع الطواقم المشاركة وأجزهم خيرا كثيرا”.