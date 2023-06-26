وطنا اليوم – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب للأمة، مساء الاثنين، إن “التمرد المسلح كان سيُكبح على أي حال”، مٌضيفا أن “الخونة” خانوا أيضًا من تبعهم.

وأضاف بوتين أن “التضامن المدني أظهر أن أي ابتزاز ومحاولات لتنظيم تمرد داخلي ستنتهي بالفشل”.

كان بوتين يتحدث من داخل الكرملين في موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية (تاس).

وشكر الرئيس الروسي مقاتلي فاغنر الذين اتخذوا “القرار الصحيح” وأوقفوا تقدمهم.

وقال بوتين: “أشكر هؤلاء الجنود وقادة مجموعة فاغنر الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد – لم يذهبوا لإراقة دماء الأشقاء”.

وقال أيضًا إن هؤلاء المقاتلين ستتاح لهم “فرصة مواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلتكم وأصدقائكم. ومن يريد الذهاب إلى بيلاروسيا”.