النبر: هل هذا هو التحديث الاداري ؟

وطنا اليوم – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عمر النبر، إن هنالك معاملات متكدسة في دائرة الأراضي والمساحة منذ 17 حزيران، وستبقى متأخرة حتى مطلع الشهر القادم، وذلك نتيجة عدم وجود مدير للدائرة خلال هذه الفترة يقوم بانجاز هذه المعاملات.

وأضاف النبر أن انجاز تلك المعاملات يحتاج أسبوعين لتوقيعها من قبل المدير العام الذي تمّ تعيينه مؤخرا، مستهجنا عدم وجود مدير أصيل للدائرة منذ أربع سنوات، بالاضافة إلى عدم وجود نائب أو مساعد للمدير يمكنه تسيير معاملات المواطنين.

وتساءل النبر عن سبب عدم قيام المدير المكلّف بتسيير وتوقيع المعاملات، وسبب تأجيل توقيع المعاملات إلى ما بعد العيد، وفيما إذا كان هذا الأمر يتسق مع “التحديث والتطوير الاداري الذي تتحدث عنه الحكومة”؟.

ولفت النبر إلى أنه وجّه سؤالا نيابيّا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول تأخر وتكدّس المعاملات.

وجاء في سؤال النبر: “هل من المعقول أنه لا يوجد من ينوب عن مدير الأراضي بالتوقيع؟ وهل من المقبول في ظلّ التحديث الإداري أنه ولمدة أربع سنوات ومدير الأراضي بالوكالة ولا يوجد نائب أو مساعد للمدير العام؟ وما هو السبب في عدم تعيين مدير أصيل منذ أكثر من خمس سنوات ونائب أو مساعد للمدير لغاية اليوم؟ وهل تعلم الحكومة أنه توجد معاملات مكدسة منذ 17 حزيران 2023 ولغاية نهاية الشهر بسبب ذلك؟”.