الإهتمام السياحي وتطويرها ضمن ضمن خطه الرئيس الاوزبكي

وطنا اليوم:تحدث الرئيس الاوزبكي/ شوكت ميرزيوييف ، المرشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي ، عن خطط تنمية السياحة في السنوات السبع المقبلة خلال لقاء مع ناخبي سمرقند.

ووفقا له ، سيتم زيادة عدد الرحلات الداخلية في أوزبكستان ، وسيتم تقديم “معفاة من الضرائب” للسياح المحليين ، وسيتم تقديم حوافز ضريبية لمنظمي الرحلات السياحية. أيضا ، سيتم إنشاء شركات حافلات ستسافر في جميع أنحاء البلاد.

وقال إنه تم إنشاء وظيفة جديدة في مجال السياحة تحفز على خلق وظيفتين إضافيتين في قطاعات أخرى.

وتطرق الى استرجاع ضريبة القيمة المضافة للسائحين الأجانب على المنتجات المشتراة في أوزبكستان في جميع المطارات الدولية ؛

– الاسترداد الكامل لضريبة القيمة المضافة لمنظمي الرحلات السياحية الذين يجلبون السياح من الخارج ، وكذلك الشركات المصدرة ؛

– توفير ظروف مرورية ملائمة لنقل منظمي الرحلات السياحية للذهاب إلى الطرق والأشياء السياحية في المدن

– يقصد بالسماح بدفع ضريبة القيمة المضافة للمركبات السياحية المستوردة من الخارج خلال 3 سنوات بدون فوائد وبالتقسيط.

وفقًا للمرشح ، سيتم استغلال جميع الفرص بحيث يسافر 25 مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز السياحة الداخلية.

على أساس الشراكة الخاصة

وسيتم زيادة الرحلات اليومية من الوادي إلى مدن طشقند ونوكوس وبخارى وأورجانش ؛

سيتم إنشاء الشركات التي توفر النقل بالحافلات بين المدن على نطاق بلدنا ؛

سيتم فتح طرق سياحية جديدة ، مثل “الدائري الذهبي للوادي السياحي” و “حلقة القلاع” عبر خوريزم وكاراكالباكستان ، لربط مناطق ومدن الوادي ؛

استمرارًا لسياسة حسن الجوار ، سيتم الاستفادة الكاملة من الإمكانات السياحية لناناي في نامانجان وشهيماردان في فرغانة ؛

سيتم إنشاء 4 آلاف فندق ودور ضيافة ونزل في المناطق ، وسيتم زيادة عدد أماكن الضيوف مرتين على الأقل (من 120 ألفًا إلى 250 ألفًا).

بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، سيتم تطوير برنامج “الحاجز السياحي”. في هذا:

رحلات مجانية إلى سمرقند وبخارى وخوارز لـ 1000 شخص من ذوي الإعاقة سنويًا من كل منطقة ؛

في العامين المقبلين ، 200 موقع للتراث الثقافي و 100 منشأة لمشاهدة الحفلات الموسيقية ، سيتم إنشاء البنية التحتية اللازمة في محطات المطار والحافلات والسكك الحديدية.

وقال شوكت ميرزيوييف “من أجل تنفيذ هذا البرنامج ، سيتم تخصيص 200 مليار سوم سنويًا ، وبشكل عام سيتم استثمار 2.5 مليار دولار في المشاريع السياحية حتى عام 2030م

هذا وتشهد أوزبكستان الغنية بالمدن التاريخية والمواقع السياحية تطور كبير في مجالات السياحة وجذب السياح والزوار إلى أوزبكستان